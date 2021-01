Jorge Nunes afirmou à agência Lusa que, das 81 pessoas infetadas, 57 são utentes e 24 são funcionários.

O surto foi detetado no dia 31 de dezembro, e levou à testagem dos 68 utentes (34 residentes no lar de idosos e outros 34 alojados numa residência para adultos com deficiência) e 50 funcionários do lar, integrado na Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça.

Num outro lar da Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça, na localidade de Vimeiro, estão infetadas 26 pessoas, adiantou.

Desde o início da pandemia, Alcobaça contabiliza 1.387 casos confirmados, dos quais 548 estão ativos. Já 818 pessoas recuperaram e 21 morreram, informou hoje o presidente da câmara, Paulo Inácio, através da sua página na rede social Facebook.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.926.570 mortos resultantes de mais de 89 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 7.803 pessoas dos 483.689 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado com efeitos desde as 00:00 de 08 de janeiro, até dia 15.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

