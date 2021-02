"Recomenda-se a tomada de medidas de precaução e segurança", lê-se no aviso, que prevê que a intempérie dure até segunda-feira nas províncias de Inhambane, Gaza e Maputo.

O Inam prevê chuva que pode chegar a 100 milímetros em 24 horas nalguns pontos e rajadas de vento de 60 quilómetros por hora.

A instabilidade resulta da chegada de uma nova depressão oriunda do oceano Índico, combinada com uma frente fria muito ativa.

O país está em plena época chuvosa e ciclónica, que ocorre entre os meses de outubro e abril, com ventos oriundos do Índico e cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral.

Este ano milhares de pessoas já foram afetadas pelas intempéries.

A tempestade Chalane atingiu o centro do país no final do ano e provocou sete mortos, seguindo-se o ciclone Eloise, em janeiro, com um balanço de 12 mortos.

