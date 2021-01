"O Inam prevê a ocorrência de calor intenso, caracterizado por tempo muito quente e húmido com temperaturas máximas que poderão variar de 38 a 41 graus", lê-se no alerta.

Para o final do dia, está prevista uma mudança das condições atmosféricas, com "aguaceiros, chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas e ventos com rajadas fortes".

Moçambique vive a estação mais quente do ano, acompanhada também por chuvas.

Entre os meses de outubro e abril, o país é ciclicamente atingido por ventos ciclónicos oriundos do Índico e por cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral, além de secas que afetam quase sempre alguns pontos do sul do país.

O período chuvoso de 2018/2019 foi dos mais severos de que há memória em Moçambique: 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas de dois ciclones (Idai e Kenneth) que se abateram sobre o país.

LFO // LFS

Lusa/Fim