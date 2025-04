Palau-solità i Plegamans, Espanha, 27 abr 2025 (Lusa) - O Palau i Plegamans, 'carrasco' do Benfica nas meias-finais, venceu hoje a Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins, ao bater as também espanholas do Gijón na decisão da 'final four' da prova (1-0).