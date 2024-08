"O apoio varia entre 75 euros e 300 euros mensais, conforme a distância da deslocação", refere o comunicado.

Durante a conferência de imprensa, António Leitão Amaro tinha referido que o valor do subsídio iria variar entre 70 euros e 300 euros, em função da distância. "Para simplificar, 70 euros para quem esteja a 70 quilómetros, 300 euros para quem esteja a 300 quilómetros", resumiu o ministro.

Este apoio extraordinário será atribuído aos professores colocados a mais de 70 quilómetros de casa e em escolas com maior carência, nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.

O Conselho de Ministros aprovou ainda, para negociação com os sindicatos, a realização de um novo concurso extraordinário de seleção e recrutamento de professores no próximo ano letivo, direcionado igualmente às escolas onde faltam mais professores.

Foram também aprovadas as medidas no âmbito do plano +Aulas +Sucesso, para responder à falta de professores, anunciadas em junho e negociadas com as organizações sindicais do setor.

