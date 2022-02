"Ao longo de 2022, a STCP -- Sociedade de Transportes Colectivos do Porto tem vindo a registar um aumento gradual no número de passageiros diários, em modo autocarro, aos dias úteis", pode ler-se num comunicado hoje divulgado pela empresa.

De acordo com dados da empresa de transportes públicos portuense, em janeiro a STCP "atingiu os 77% do número de passageiros de 2019, no mesmo mês", sendo que este ano, o mês ficou marcado por uma semana de férias escolares adicional.

Segundo os dados da empresa, em janeiro de 2019 foram transportados 6,1 milhões de passageiros, número que subiu para 6,4 milhões no mesmo período de 2020 (ainda antes dos efeitos da pandemia de covid-19 em Portugal).

No primeiro mês de 2021, devido à pandemia de covid-19, verificou-se uma descida para 3,1 milhões de passageiros, 52% do nível de 2019, mas este ano a procura aumentou, chegando aos 4,7 milhões de passageiros, 77% do nível de 2019.

Na comparação entre janeiro deste ano e do ano passado, "é possível concluir que houve um aumento da procura na ordem dos 50%, parecendo refletir nova retoma da normalidade", aponta a empresa.

A STCP também refere que "as primeiras duas semanas de fevereiro mantêm a tendência de evolução crescente de passageiros", apesar do mês ainda não ter terminado.

Em 2021, a STCP transportou 51 milhões de passageiros, um aumento de 3,6% face aos 49,2 milhões transportados em 2020, segundo dados a que Lusa teve acesso na quinta-feira.

Os dados da STCP indicam ainda que "os passageiros em 2021 foram 66% dos transportados em 2019" e, considerando apenas o modo autocarro (excluindo elétricos), essa percentagem sobe para 67%.

JE // LIL

Lusa/Fim