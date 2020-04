Em comunicado, a Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) explica que na sequência do término do Estado de Emergência e do aumento gradual previsível da procura, irá reforçar significativamente a oferta no modo autocarro, passando a vigorar, até agosto, o denominado horário "Férias Escolares".

Este reforço traduz-se numa oferta superior a 95% das viagens normais aos dias úteis e numa retoma da oferta total dos horários de sábados, domingos e feriados.

Das 70 linhas da STCP em modo autocarro, 33 voltam já ao horário "Normal" e somente 37 adotam o horário de "Férias Escolares".

Com a adoção desta medida, em vigor a partir de 04 de maio, a empresa acredita ser possível respeitar as orientações no que respeita à lotação máxima de segurança em cada viagem, bem como assegurar uma menor probabilidade de exposição ao vírus Covid-19 por parte de passageiros e motoristas.

A venda de bilhetes a bordo e a validação dos títulos serão retomadas a partir de dia 04 de maio, de acordo com as indicações da Área Metropolitana do Porto, o que significa que, a partir dessa data, também o acesso às viaturas voltará a ser realizado pela porta da frente.

A venda de bilhetes a bordo será realizada a dinheiro, mas unicamente com valores certos, não havendo lugar a trocos. Cada bilhete adquirido a bordo tem o custo de dois euros e é válido apenas para a viagem em que é adquirido.

A STCP salienta ainda que a utilização de máscaras deverá ser respeitada por todos os passageiros no acesso aos autocarros.

Em colaboração com os municípios onde tem operação (Gaia, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto e Valongo), a empresa montou uma operação de manutenção de Ordem Pública, através das Polícias Municipais, com o intuito de se evitar a sobrelotação dos autocarros ou o não cumprimento, por parte dos passageiros.

Com o aumento esperado de procura, com o regresso da utilização da porta frente, os motoristas da STCP passarão a dispor de viseira, máscara e gel desinfetante. A zona de segurança do motorista mantém-se em vigor - encontra-se devidamente assinalada - e deve ser respeitada pelos clientes, de modo a reforçar a segurança dos motoristas e passageiros.

Os lugares mais próximos do motorista também não poderão ser utilizados pelos clientes e estarão devidamente assinalados. A STCP irá ainda manter as ações de higienização e desinfeção das viaturas, ao longo do dia, de modo a reduzir potenciais riscos de contaminação.

A operadora está ainda a ultimar a instalação de cabines no posto de condução, para maior proteção no contacto entre motoristas e passageiros, processo que estará concluído no decorrer do mês de maio e que envolve a totalidade da frota da STCP (mais de 400 viaturas).

De acordo com a STCP, o Museu do Carro Elétrico permanecerá encerrado até novas orientações, assim como o serviço do carro elétrico (Linhas 1, 18 e 22).

À semelhança do que aconteceu no período da Páscoa, haverá a limitação de circulação entre concelhos, entre 1 e 3 de maio, pelo que a STCP recomenda aos seus passageiros com obrigatoriedade de se deslocarem, estejam munidos de documentos justificativos para a realização das viagens.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 227 mil mortos e infetou quase 3,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Cerca de 908 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 989 pessoas das 25.045 confirmadas como infetadas, e há 1.519 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde

