O sorteio ditou ainda que a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, ocupará a segunda posição e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), maior partido da oposição, a terceira.

Os três partidos atualmente com representação parlamentar ocupam as posições iniciais no boletim de voto por imperativo de lei.

"Uma vez feito o sorteio segue-se a fase de produção dos boletins para Presidente da República, Assembleia da República e assembleias provinciais", disse à comunicação social Paulo Cuinica, porta-voz da CNE, logo após o sorteio realizado em Maputo.

A CNE sorteou a posição de um total de 37 formações políticas, num dia em que também se fez o sorteio do tempo de antena para a propaganda eleitoral nos meios de comunicação social, em campanha que decorre a partir do dia 24 deste mês e até 06 de outubro.

Na ocasião, Paulo Cuinica avançou ainda que não foi depositado o valor para a campanha eleitoral, que devia ser distribuído 21 dias antes do início da campanha.

A CNE prevê disponibilizar 260 milhões de meticais (3,8 milhões de euros) aos partidos, formações políticas e candidatos a Presidente da República nas eleições gerais de 09 de outubro, disse à Lusa, em junho, Paulo Cuinica.

No calendário da CNE, o desembolso de fundos para as campanhas deve acontecer de 28 de junho a 31 de agosto.

Sem avançar o montante, o porta-voz da CNE disse também que o órgão eleitoral regista ainda um défice do orçamento previsto para o processo eleitoral em Moçambique, referindo que se está a trabalhar para resolver o problema.

"Aquilo que nos compete a nós é o que estamos a fazer. Estamos a trabalhar e acreditamos que o Ministério da Economia e Finanças também está a trabalhar para encontrar o dinheiro de forma que possa custear todo o valor referente ao processo eleitoral", disse Paulo Cuinica.

Moçambique realiza em 09 de outubro as eleições presidenciais, que vão decorrer em simultâneo com as legislativas e eleições dos governadores e das assembleias provinciais.

