Sondagem dá vitória de Lula da Silva logo na primeira volta das presidenciais brasileiras

O ex-presidente brasileiro Luís Inácio Lula da Silva aparece com mais do que o dobro das intenções de voto (49%) do que o atual Presidente do país, Jair Bolsonaro (23%), informa hoje uma sondagem do Instituto Ipec sobre as presidenciais de 2022.