Uma nota da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), a que a Lusa teve hoje acesso, refere que o concurso foi lançado no dia 01 deste mês, para a importação de combustíveis, com vista a suprir a procura interna de gasolina e gasóleo, no período entre 01 de julho deste ano e 30 de julho de 2022.

"Para a realização deste concurso foram avaliadas 34 empresas, das quais 27 foram pré-qualificadas. Este concurso resultará na seleção da(s) empresa(s) para a celebração do(s) contrato(s) de fornecimento de gasolina e gasóleo, na modalidade DAP - 'Delivery at Place', em Luanda, em substituição das entidades fornecedoras atuais, cujos contratos terminam a 30 de junho de 2021", informa a nota.

Angola é um país produtor de petróleo, contudo, o seu setor de refinação conta apenas com uma refinaria, com a capacidade de refinar 65 mil barris de petróleo por dia, que cobrem apenas cerca de 20% do consumo de derivados de petróleo no país.

O remanescente é importado, significando um dispêndio avultado de divisas para o país e para ultrapassar a situação o executivo angolano traçou a estratégia de construção de três novas refinarias, nomeadamente Cabinda, Soyo e Lobito, e de modernização e otimização da Refinaria de Luanda.

NME//RBF

Lusa/Fim