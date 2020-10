Sociólogo guineense diz que só novo poder em Conacri poderá reatar relação com Bissau

O sociólogo e analista guineense Dionísio Domingos Lopes disse hoje que só um novo poder na Guiné-Conacri, que vai a eleições no domingo, poderá "abrir espaço para reatar" as relações políticas e diplomáticas com a Guiné-Bissau.