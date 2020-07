A Bloomberg, agência noticiosa especializada em informação financeira, revelou no dia 24 de julho que o grupo financeiro norte-americano Goldman Sachs aceitou pagar uma compensação de 3,9 mil milhões de dólares (3,3 mil milhões de euros) ao Governo da Malásia, no âmbito de um acordo sobre investigações que as autoridades malaias vinham realizando a uma operação em bolsa que o banco lançou em nome do banco 1Malasia Development.

De acordo com as autoridades malaias, a colocação de títulos em bolsa permitiu a angariação de 6,5 mil milhões de dólares (5,5 mil milhões de euros), mas a maioria do dinheiro foi encaminhada para esquemas de corrupção a altos dirigentes do então executivo do país, tendo o Goldman Sachs arrecadado um proveito de 600 milhões de dólares (511 milhões de euros) pela operação.