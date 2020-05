"Acolhemos o acórdão com muita satisfação", disse Adriano Nuvunga, presidente do Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO), em conferência de imprensa, acrescentando: "É uma satisfação com reservas. Duvidamos do que se vai passar a seguir".

"Da última vez o Governo não cumpriu o acórdão do CC" e "o próprio Constitucional permitiu que o Governo continuasse a utilizar o dinheiro dos moçambicanos", afirmou, questionando se não se irá repetir um pagamento aos credores, à margem do acórdão.