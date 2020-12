As novas vítimas mortais são duas crianças, de quatro e sete anos, que estavam no interior de casas de construção precária num centro de acomodação de deslocados que fogem dos ataques armados de dissidentes da Renamo em Manica, no centro de Moçambique, disse o presidente do Município de Gondola, Arlindo Ngozo, citado hoje pelo jornal O País.

Os pais das crianças estavam do lado de fora da cabana e "tentavam arranjar mantimentos para os filhos quando, de repente, a casa desabou e as crianças morreram de imediato", disse Arlindo Ngozo.