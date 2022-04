"Quarenta e um civis, principalmente mulheres e crianças, foram mortos e 22 ficaram feridos em ataques aéreos das forças paquistanesas, perto da linha Durant, na província de Khost", declarou à AFP Shabir Ahmad Osmani, diretor de Informação e Cultura em Khost.

Dois outros responsáveis confirmaram este balanço em Khost, zona que no sábado foi alvo de bombardeamentos.

Desde que os talibãs assumiram o poder no Afeganistão, no ano passado, as tensões nas fronteiras entre os dois países aumentaram, com o Paquistão a alegar que grupos armados, como o Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), estão a fazer ataques desde solo afegão.

