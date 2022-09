"De acordo com dados preliminares, 13 pessoas, incluindo seis adultos e sete crianças, foram vítimas do crime. Outras 14 crianças e sete adultos ficaram feridos", declarou o Comité de Investigação da Rússia, num comunicado.

Num balanço anterior, o Comité de Investigação da Rússia tinha comunicado nove mortos, incluindo cinco crianças.

O suspeito do tiroteio vestia uma "camisola preta com o símbolo nazi e uma balaclava", acrescentou a mesma fonte, referindo que "a sua identidade está ainda a ser estabelecida".

O Comité já confirmou que o atirador se suicidou após o ataque. Também divulgou um vídeo a mostrar o corpo de um indivíduo deitado no chão, sangue ao redor do crânio e vestindo uma camisola preta com uma suástica vermelha.

"A polícia encontrou o corpo do homem que abriu fogo. Segundo as nossas informações, ele cometeu suicídio", acrescentou a mesma fonte.

O governador da região, Alexander Bretchalov, visivelmente emocionado, indicou que "há vítimas mortais entre as crianças e feridos", num vídeo publicado na rede social Telegram.

De acordo com o Ministério da Saúde russo, "14 equipas de ambulância" também estão no local e "um grupo de médicos" deve ir a Izhevsk em breve "para ajudar as vítimas".

Uma investigação por assassínio e porte ilegal de arma foi rapidamente aberta e transferida para o Comité de Investigação da Rússia, o principal órgão de investigação do país.

A escola 88 de Izhevsk, localizada a poucos metros da administração da cidade, tem cerca de mil alunos, segundo os meios de comunicação russos.

Izhevsk, uma cidade de quase 650.000 habitantes, é a capital da República da Udmúrtia, no centro do país, a oeste dos Montes Urais, que marcam a separação entre a Rússia europeia e a Rússia asiática.

CSR // APN

Lusa/Fim