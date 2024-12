O presidente honorário do PS discursava no jantar comemorativo do partido que assinala o centenário de Mário Soares, na FIL, no Parque das Nações, em Lisboa.

"Camarada Mário Soares, nestes 100 anos do teu nascimento quero dizer-te que estás vivo em todos nós. Estás vivo no partido que fundaste e a que chamavas o teu violino Stradivarius. Estás vivo na liberdade porque sempre lutaste, na democracia que ajudaste a construir e no socialismo democrático que sempre defendeste", afirmou, num discurso quase totalmente dirigido ao antigo chefe de Estado e primeiro-ministro, que faria hoje 100 anos se fosse vivo.

Para Manuel Alegre, o nome de Mário Soares "está escrito no Estado de Direito Democrático e no Estado Social".

"O teu nome está escrito e inscrito, como nenhum outro, na democracia portuguesa", frisou o socialista.

O escritor e histórico socialista alertou ainda que "os tempos não estão famosos para a democracia", "um pouco por toda a parte assiste-se ao crescimento do populismo e da extrema-direita" e "a democracia está a ser desconstruída e minada por dentro".

"Mas, como costumavas dizer, 'atrás do tempo, tempo vem' e como já aqui foi dito hoje várias vezes, 'só é vencido quem desiste de lutar'. Camarada Mário Soares, estás vivo nos combates travados e nos combates futuros para fortalecer a democracia e o socialismo, para com Pedro Nuno Santos, com todos nós, com o teu partido, construirmos uma alternativa de esquerda democrática em Portugal", defendeu.

Manuel Alegre enalteceu ainda "a dimensão cultural" da política de Mário Soares e a importância que os artistas tinham para o antigo chefe de Estado.

"Política e cultura sempre foram para ti indissociáveis. Por isso as tuas opções políticas foram sempre também opções culturais", elogiou.

Este jantar juntou hoje vários rostos conhecidos e históricos do PS, estando sentados na mesa de honra o secretário-geral, Pedro Nuno Santos, os filhos de Mário Soares, Isabel e João, o histórico socialista Manuel Alegre, os antigos líderes Ferro Rodrigues e Vítor Constâncio e vários fundadores do partido.

O presidente do PS, Carlos César, a líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, as antigas candidatas presidenciais Maria Belém Roseira e Ana Gomes, o ex-candidato à liderança do PS e deputado, José Luís Carneiro, e o antigo ministro José António Vieira da Silva são outros dos socialistas presentes neste jantar comemorativo.

ARL (JF) // MCL

Lusa/Fim