Segundo o instituto, na sua deslocação em direção oeste-noroeste, o sistema poderá condicionar o estado do tempo no arquipélago em 31 de agosto e 01 de setembro.

"A passagem deste sistema poderá ser acompanhada de ocorrência de precipitação, intensificação do vento e possível agravamento do estado do mar, com maior incidência a norte-nordeste do arquipélago", precisou o INMG, que prometeu acompanhar o sistema nas próximas horas.

Há praticamente quatro anos que Cabo Verde vivia uma forte seca, o que tem vindo a condicionar a atividade agrícola em quase todo o arquipélago, mas nos últimos dias tem chovido um pouco por todo o arquipélago.

Em 11 de julho, as autoridades cabo-verdianas previram uma campanha agrícola mais chuvosa este ano, e as previsões meteorológicas não descartavam a ocorrência de eventos extremos, como chuvas intensas, depressões tropicais, ventos fortes e agitação marítima.

