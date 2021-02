Sismos de magnitudes 6,1 e 7,5 abalam ilhas no Pacífico Sul

Um sismo de magnitude 6,1, seguido por uma réplica de magnitude 7,5 meia hora depois, abalou hoje as Ilhas Loyalty, um arquipélago no território francês da Nova Caledónia, no Pacífico Sul, não havendo registo de vítimas.