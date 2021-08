Um sismo de magnitude de 7,2 na escala de Richter registado hoje no Haiti, às 08:29 locais (13:29 em Lisboa), ocorreu a mais de 160 quilómetros a sudoeste da capital do Haiti, Porto Príncipe.

Segundo a mesma fonte, 17 vítimas mortais foram registadas no departamento de Grand-Anse, nove na cidade de Cayes e três no departamento de Nippes, onde foi localizado o epicentro do tremor de terra, na zona sudoeste da ilha caribenha.

O sismo foi sentido também na República Dominicana, que divide com o Haiti a ilha caribenha de Hispaniola.

Citado pelas agências internacionais, o primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, já classificou a situação no terreno como "dramática", numa referência às vítimas mortais e aos danos materiais provocados pelo sismo no país, o mais pobre do continente americano.

Em janeiro de 2010, o Haiti registou um terramoto de 7 graus na escala de Richter que causou 300.000 mortos, outros milhares de feridos e afetou 1,5 milhões de pessoas.

