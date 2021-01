Na sequência deste sismo, que teve lugar às 17:48 horas locais (06:48 GMT) foi emitido um alerta de tsunami.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos, que regista a atividade sísmica em todo o mundo, situou o sismo a 159 quilómetros de profundidade abaixo do fundo do mar e a cerca de 50 quilómetros a este da localidade de Lakatoro.

O arquipélago do Vanuatu está localizado próximo do chamado Anel de Fogo do Pacífico e dos vulcões submarinos de Cuenca de Lau, o que faz com que registe abalos sísmicos com alguma frequência.

Com uma população de cerca de 250 mil habitantes, a República do Vanuatu é formada por um arquipélago de origem vulcânica.

