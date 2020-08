O epicentro do sismo, registado às 21:25 de terça-feira (04:25 de hoje em Lisboa), localizou-se a 42 quilómetros da costa sudeste do país e o abalo resultou da colisão das placas de Cocos e das Caraíbas na zona de subducção [afundamento de placas] no oceano Pacífico.

O hipocentro situou-se a 52 quilómetros de profundidade.

Segundo a agência de notícias France-Presse (AFP), o sismo foi sentido na capital, San Salvador.

