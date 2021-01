"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Cascais e Oeiras", refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em comunicado.

O sismo foi registado pelas 11:44 nas estações da Rede Sísmica do continente, com magnitude 2.7 (Richter) e epicentro a cerca de 10 quilómetros a sul de Oeiras.

PD // JNM

Lusa/Fim