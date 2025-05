Sismo de magnitude 2,3 na escala de Richter sentido de madrugada em Arraiolos

Lisboa, 21 mai 2025 (Lusa) -- Um sismo de magnitude 2,3 na escala de Richter foi sentido às 03:12 de hoje no concelho de Arroiolos, Évora, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).