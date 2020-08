De acordo com a informação disponibilizada por esta organização que regista a atividade sísmica, citada pela agência Associated Press (AP), o epicentro do terramoto foi ao largo da costa da Tanzânia, a cerca de 82 quilómetros de Dar es Salaam.

O sismo foi registado pelas 20:00 locais (18:00 em Lisboa) a uma profundidade de 12 quilómetros.

A AP dá conta de que vários cidadãos quenianos disseram ter sentido o terramoto.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

AFE // LFS

Lusa/Fim