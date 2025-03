Maputo, 28 mar 2025 (Lusa) - O Executivo moçambicano quer estabelecer um limite legal ao endividamento público, cujo 'stock' chegou em 2024 a 74,20% do Produto Interno Bruto (PIB), medida prevista no Programa Quinquenal do Governo (PQG), a discutir pelo Parlamento.