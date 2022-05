"Na proposta do OE para o SIRESP está um valor de 26 milhões de euros no que diz que diz respeito às indemnizações a título compensatório", precisou José Luís Carneiro, em resposta aos deputados sobre o valor previsto para a rede SIRESP.

O ministro participou hoje, durante mais de cinco horas, numa audição parlamentar no âmbito da apreciação da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2022.

José Luís Carneiro deixou ainda "claro que não faltarão os meios para que o SIRESP possa cumprir aquela que é a sua missão, garantir o sistema de informações partilhado com as forças e serviços de segurança e com outras entidades que recorrerem ao SIRESP para garantir níveis adequados de informação.

Além das forças e serviços de segurança, recorrem ao SIRESP os bombeiros, proteção civil e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

