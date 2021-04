O acordo surgiu na sequência de uma reunião, no sábado, entre representantes das várias entidades, noticia o Jornal de Angola.

O SINPROF remeteu, há dois anos, ao Ministério da Educação, um Caderno Reivindicativo, contendo dez pontos, que têm sido objeto de negociação entre as partes.

"Algumas exigências foram satisfeitas e outras vão sendo atendidas paulatinamente", referiu o presidente do SINPROF, Guilherme Silva, citado pelo diário angolano.

O sindicalista acrescentou que o SINPROF pode retomar a greve, caso haja incumprimento por parte do Ministério da Educação.

O Ministério da Educação comprometeu-se promover 181.624 agentes da educação, entre maio deste ano e janeiro de 2023, continuando o processo após esta data, de acordo com o tempo de serviço.

Entre outubro do corrente ano e janeiro de 2022 está planeada a efetivação na base financeira, dos primeiros 105.000 agentes da educação promovidos, e entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023 a dos restantes 76.624 professores.

A ministra da Educação sublinhou que "a instituição vai fazer todos os esforços para cumprir com as promessas feitas no memorando" e que o processo de promoção dos professores deve ser um direito materializado dentro dos limites da lei.

"A cada cinco anos, a promoção dos professores deve acontecer e entrar na normalidade, evitando, assim, trabalhar sempre sob pressão", disse Luísa Grilo.

