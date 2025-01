Kaag, dos Países Baixos, que até agora era a coordenadora Humanitária e de Reconstrução da ONU para Gaza, ocupará os dois cargos em simultâneo, informou o gabinete de Guterres em comunicado.

A responsabilidade de Kaag durará até ser encontrada a substituição definitiva para Tor Wennensland, da Noruega.

Na qualidade de coordenadora Humanitária e de Reconstrução da ONU para Gaza, será a principal funcionária das Nações Unidas no que diz respeito à entrada de ajuda no enclave palestiniano neste momento crítico em que o cessar-fogo - que entrará em vigor no domingo - deverá traduzir-se numa entrada massiva de auxílio.

Sigrid Kaag "traz uma vasta experiência em assuntos políticos, humanitários e de desenvolvimento, bem como em diplomacia", destacou a ONU em comunicado, indicando que recentemente atuou como a primeira vice-primeira-ministra e primeira mulher ministra das Finanças no seu país (2022-2024).

Antes disso, foi ministra do Comércio e Cooperação para o Desenvolvimento (2017-2021) e ministra das Relações Exteriores (2021).

No universo das Nações Unidas, Sigrid Kaag ocupou uma ampla gama de cargos seniores, como coordenadora especial das Nações Unidas para o Líbano (2015-2017) e coordenadora especial da Organização Conjunta para a Proibição de Armas Químicas e da Missão das Nações Unidas na Síria (2013-2015)

Tor Wennensland anunciou que renunciaria ao seu cargo em novembro passado, alegando então que a diplomacia não tinha conseguido trazer a paz em Gaza.

O porta-voz adjunto do secretário-geral, Farhan Haq, esclareceu que a nomeação de Kaag, apesar de provisória, foi decidida após consultas com as partes afetadas, como o Governo israelita e a Autoridade Palestiniana, e destacou o "grande profissionalismo" com que tem desempenhado a sua posição até agora.

