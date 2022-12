O projeto-piloto de utilização de bicicletas partilhadas na cidade de Setúbal resulta de um memorando de entendimento do município com a empresa Bolt, assinado em junho, para promover a "transferência de viagens dos modos motorizados para os modos mais suaves", de acordo com o Plano de Mobilidade Sustentável e Transportes de Setúbal.

Segundo uma nota de imprensa da autarquia sadina, nas deslocações de curta distância por parte da população, entre 03 de junho e 29 de novembro, "foi percorrida mensalmente uma média de 7.657 quilómetros pela solução de partilha de bicicletas elétricas na cidade, com um total médio de 131 viagens diárias".

"A autarquia entende que este serviço constitui uma importante medida de mobilidade na cidade e que será interessante avaliar uma amostragem maior que contemple também o período fora da época estival, abrangendo ainda dados com uma rede de transportes públicos rodoviários mais eficaz e com maior rigor no cumprimento de horários", refere a Câmara de Setúbal.

Na deliberação camarária que aprovou o prolongamento do projeto-piloto de bicicletas elétricas partilhadas por mais seis meses, a Câmara de Setúbal adianta que está a preparar um concurso para a atribuição de uma licença de operação deste tipo de equipamentos no concelho pelo período de cinco anos.

A Câmara de Setúbal prevê que o concurso para atribuição da licença de operação de bicicletas partilhadas esteja concluído no prazo de seis meses.

