"Neste momento, o balanço que fazemos, das 00:00 até às 16:30, é que houve um total de 70 ocorrências, com 204 elementos envolvidos", afirmou a mesma fonte.

Segundo o CDOS, "as ocorrências de maior relevo são inundações -- 60 neste período -, quedas de árvores, movimento de terras e limpeza de vias".

"Os concelhos mais afetados são Leiria, Alcobaça e Marinha Grande", referiu a fonte, salientando que "não há vítimas", mas há "danos materiais que ainda não estão contabilizados".

Fonte do Serviço Municipal da Proteção Civil de Leiria adiantou que no concelho "houve algumas ocorrências na freguesia da Maceira, com algumas habitações e empresas a registarem inundações".

"Tivemos ainda situações pontuais na cidade. Os casos reportados não são graves, e estamos a monitorizar e a acompanhar a situação", declarou esta fonte.

No concelho de Alcobaça, a freguesia de Pataias foi das mais afetadas, com os bombeiros a contabilizarem 11 ocorrências durante a tarde, disse à Lusa o comandante dos bombeiros, Leandro Bernardino.

"A maior parte das chamadas foi para garagens inundadas e vias públicas obstruídas, mas registaram-se também inundações em dois restaurantes, nas praias da Parede e Pedra do Ouro", afirmou.

De acordo com o mesmo responsável, há apenas danos materiais e às 17:00 estavam ainda no terreno 15 operacionais apoiados por sete veículos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou o distrito de Leiria sob aviso laranja até às 18:00, prevendo "aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada e de rajadas de vento forte".

Entre as 18:00 e as 21:00 o aviso passa a amarelo, o mesmo que estará em vigor na quarta-feira entre as 09:00 e as 18:00.

