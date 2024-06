No nordeste de França, três idosos morreram no sábado à noite, quando o seu carro foi esmagado por uma árvore no departamento de Aube, em consequência das fortes trovoadas e ventos, soube hoje a agência France- Presse (AFP) junto das autoridades locais.

Um quarto passageiro continua em estado grave.

O alerta laranja para as trovoadas foi, entretanto, levantado em toda a França.

Na Suíça, quatro pessoas morreram e uma está desaparecida, segundo a polícia local. Três das vítimas mortais foram mortas num deslizamento de terras provocado por chuvas torrenciais em Ticino, no sudeste do país, informou hoje a polícia local.

Um homem também foi encontrado morto num hotel em Saas-Grund, no cantão de Valais (sudoeste). O homem foi "provavelmente surpreendido pela rápida subida do nível das águas", declarou a polícia.

Um homem também está desaparecido em Valais, informaram as autoridades.

Em Zermatt, o rio Visp voltou a transbordar, de acordo com imagens publicadas na rede social X durante a noite. As águas lamacentas podem ser vistas a correr pelas ruas desta famosa estância de montanha no sopé do Matterhorn.

As fortes chuvas já tinham provocado inundações nas mesmas zonas da cidade em 21 de junho.

No Ticino, vários vales próximos do vale do Maggia deixaram de ser acessíveis e a eletricidade foi cortada. Uma parte do cantão também não dispõe de água potável, segundo o sistema federal de alerta Swissalert.

Uma grande parte da Suíça foi atingida por violentas trovoadas acompanhadas de chuvas muito fortes desde a tarde de sábado até ao final da noite.

O mau tempo da semana passada já tinha provocado a morte de uma pessoa e o desaparecimento de duas.

Do outro lado da fronteira, na Itália, o Piemonte e o Vale de Aosta (noroeste) também estão a sofrer inundações e deslizamentos de terra, mas até agora não foram registados mortos ou desaparecidos.

Os bombeiros piemonteses anunciaram hoje de manhã que tinham efetuado 80 operações de salvamento de pessoas em dificuldades.

No Vale de Aosta, região autónoma situada junto à fronteira com a França e a Suíça, um deslizamento de lama bloqueou temporariamente a estrada regional que conduz a Cervinia. O transbordamento de uma torrente provocou danos importantes no centro desta estância turística, onde várias lojas ficaram inundadas.

Também no Vale de Aosta, Cogne, uma aldeia com 1.300 habitantes, ficou isolada do resto do mundo quando um deslizamento de lama bloqueou todas as estradas de acesso. A aldeia registou 90 milímetros (mm) de precipitação em seis horas no sábado.

Perto de Cogne, em Valnontey, a rede elétrica e a rede de abastecimento de água ficaram fora de serviço. Durante a noite, um helicóptero resgatou uma família retida no local.

Mais a oeste, na Suíça, os transbordamentos do Ródano e dos seus afluentes, inundados pelas chuvas torrenciais e pela neve derretida, levaram à deslocação de várias centenas de pessoas e ao encerramento de muitas estradas, segundo as autoridades locais de Valais.

"Os transbordamentos e os fluxos de detritos obrigaram ao encerramento da estrada do desfiladeiro de Simplon, uma artéria importante para o tráfego internacional, informaram as autoridades.

Com o caudal do Ródano a atingir 1200 metros cúbicos (m3), as autoridades tomaram a decisão de deslocar, por precaução, a Zona Industrielle d'Aigle", situada a sudeste do lago de Genebra.

Antecipando o risco de trovoadas, as autoridades encerram preventivamente algumas zonas de festa, privando assim milhares de adeptos da seleção suíça da oportunidade de festejar a vitória sobre a Itália (2-0) no Euro.

Na Alemanha, o jogo Alemanha-Dinamarca (2-0) de sábado à noite teve de ser interrompido durante longos minutos devido a uma violenta trovoada acompanhada de chuva forte e granizo.

