"A aproximação e passagem de uma depressão, com um sistema frontal associado, provocará um agravamento do estado do tempo especialmente nas ilhas dos grupos ocidental e central", avançou o IPMA, em comunicado de imprensa.

Nas ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo), o aviso amarelo relativo à agitação marítima, com "ondas de oeste, passando a noroeste", vigora entre as 21:00 locais (22:00 em Lisboa) de domingo e as 09:00 de segunda-feira.

O aviso amarelo relativo ao vento, que terá "direção de sudoeste, rodando para noroeste", decorre entre as 21:00 de domingo e as 06:00 de segunda.

Já no grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial), o aviso amarelo referente ao vento, que terá igualmente "direção de sudoeste, rodando para noroeste", é válido entre as 21:00 de domingo e as 09:00 de segunda-feira.

Nestas cinco ilhas, há ainda um aviso amarelo relativo à agitação marítima, com "ondas de sudoeste, passando a noroeste", entre as 00:00 e as 12:00 de segunda-feira.

O aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

