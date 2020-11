De acordo com o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), citado pelo diário chinês Ou Mun, seis passageiros, quatro mulheres e dois homens, ficaram ligeiramente feridos, quando o autocarro perdeu o controlo e entrou pela frente do estabelecimento, perto da Escola Luso-Chinesa da Taipa.

Os seis feridos ligeiros foram observados e tiveram já alta, avançou o jornal.

O sétimo ferido encontrava-se no restaurante, onde o autocarro embateu, tendo ficado preso entre o estabelecimento e o veículo. Sofreu múltiplas lacerações e fraturas, mas, de momento, encontra-se em estado estável, acrescentou o jornal.

O CPSP adiantou que as causas do acidente estão sob investigação, embora um exame preliminar aponte para uma avaria do veículo. O condutor, de 58 anos, não acusou álcool no sangue, acrescentou.

De acordo com a empresa transportadora, Transmac, o autocarro, a funcionar desde 2017, tinha sido revisto no mês passado.

A empresa disse que vai retirar temporariamente de circulação 15 veículos do mesmo modelo e lote.

CZL/EJ // MSF

Lusa/Fim