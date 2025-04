De acordo com o IPMA, nos distritos de Setúbal, Lisboa e Leiria o aviso amarelo de precipitação, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, entre as 06:00 e as 12:00 de domingo.

Santarém e Beja também estarão sob aviso amarelo de precipitação, com aguaceiros, que poderão ser fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada, das 06:00 de domingo até, respetivamente, às 15:00 no distrito ribatejano e 18:00 no alenjano.

O aviso amarelo nos distritos de Évora e Portalegre, devido a aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada, estará em vigor entre as 12:00 e as 18:00 de domingo.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

