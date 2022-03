Serviços secretos detêm grupo pró-russo no sudoeste do país

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) deteve hoje um grupo de separatistas pró-russos na região sudoeste de Ivano-Frankivsk que pretendia criar "novas repúblicas populares" como as autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, no leste do país.