"Those about to die" ("Aqueles prestes a morrer", em tradução livre para português) tem data de estreia marcada para 18 de julho nos Estados Unidos da América, ficando disponível um dia depois em alguns países europeus, Portugal incluído, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Índia e em países da África Subsariana, de acordo com a plataforma de 'streaming' da Amazon, num comunicado hoje divulgado.

A série, realizada por Roland Emmerich, com Marco Kreuzpaintner, e inspirada no livro homónimo de Daniel P. Mannix, "vai levar o público ao espetacular, complexo e corrupto mundo das corridas de carruagens e lutas de gladiadores da antiga Roma", ao longo de dez episódios.

"Those about do die" conta no elenco, além de Anthony Hopkins e Gonçalo Almeida, com Tom Hughes, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jojo Macari, Gabriella Pession, Dimitri Leonidas, Moe Hashim, Rupert Penry-Jones, Eneko Sagardoy, Pepe Barroso, Kyshan Wilson, Alicia Edogamhe e a luso-francesa Sara Martins.

Gonçalo Almeida, de 24 anos, fez a sua estreia em televisão da série "Esperança", da SIC.

Em 2021, conclui o curso de representação da Escola Profissional de Teatro de Cascais, tendo participado em várias peças levadas a cena pelo Teatro Experimental de Cascais, como "Camino Real", de Tenessee Williams, "Hamlet", de William Shakespeare, e "Os gigantes da montanha", de Luigi Pirandello.

No cinema, protagonizou a curta "Monte Clérigo", de Luís Campos, que venceu o Grande Prémio Nacional do FEST -- Festival Novos Realizadores Novo Cinema, em 2023.

JRS // MAG

Lusa/Fim