"Estamos a levar a cabo a batalha por Sloviansk", declararam as chefias militares pró-russas através do sistema de mensagens Telegram.

No passado domingo, os separatistas afirmaram que estavam a 19 quilómetros de Sloviansk, sinalizada como "cidade chave" para a tomada do bastião militar ucraniano de Kramatorsk.

O Estado Maior General da Ucrânia informou hoje que as forças russas "concentram preparativas para continuar a ofensiva em direção a Sloviansk e Barvinkove", na região de Kharkiv.

De acordo com as milícias pró-russas, as forças das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk apoiadas pelo Exército da Rússia "libertaram e estabeleceram o controlo total sobre 231 localidades da região", incluindo Svitohirsk e Tetyanivka.

Estas informações sobre a situação militar no terreno não podem ser confirmadas por fontes independentes.

Entretanto, a Ucrânia declarou que poderá "reconquistar" a cidade de Severodonetsk em "dois ou três dias", se dispuser de armas de artilharia ocidentais "de longo alcance".

As forças russas tentam controlar totalmente aquela cidade industrial ucraniana na região do Lugansk, importante para o controlo de toda a zona mineira do Donbass

De acordo com Serguei Gaidai, governador ucraniano da região oriental do país, as forças de Kiev recuperaram terreno nos últimos dias e o "armamento ocidental" pode ser crucial para alterar a situação militar.

A Ucrânia tem insistido nos pedidos, ao Ocidente, de sistemas de lançamento de foguetes de longo alcance.

"O destino do nosso Donbass é decidido naquela zona (Severodonetsk)", disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na noite de quarta-feira.

A situação relativa aos confrontos na região de Severodonetsk entre as forças russas, que voltaram a invadir a Ucrânia no passado dia 24 de fevereiro, e a resistência ucraniana também não pode ser confirmada ou relatada de forma independente.

PSP // PAL

Lusa/fim