Bob Menendez, senador do Estado da Nova Jérsia, incentiva os Estados Unidos da América e toda a comunidade internacional a ajudar o Governo moçambicano a chegar às comunidades marginalizadas do norte com "melhor governação e serviços sociais críticos", segundo uma declaração feita no Senado federal e enviada hoje à agência Lusa.

O intuito da declaração, feita na quarta-feira no Senado norte-americano, é refletir sobre o papel que os Estados Unidos podem ter na solução, nomeadamente com uma "estratégia coordenada entre agências" e com assistência às forças de segurança moçambicanas.