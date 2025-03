Senado dos EUA aprova lei de financiamento do Estado e evita paralisação

Washington, 14 mar 2025 (Lusa) - O Senado norte-americano aprovou hoje o projeto de lei de financiamento do Estado apresentado no Congresso pelos republicanos, assegurando fundos até setembro e afastando a possibilidade de paralisação do Governo federal, com apoio de senadores democratas.