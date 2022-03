"Penso que é importante que a língua portuguesa se vá aproximando da cultura chinesa, no sentido de permitir uma melhor compreensão daquilo que tem sido incompreensível", disse um dos organizadores do evento Carlos Morais José.

"Infelizmente, apesar de estarmos aqui há 500 anos, temos muito pouca sinologia, pouca coisa feita. [O evento] não pretende tapar esse buraco, porque o buraco é demasiado grande, mas pretende contribuir", acrescentou.

Depois de um ano de interrupção, devido à pandemia da covid-19, a Semana de Cultura Chinesa, organizada pelo jornal Hoje Macau com a colaboração da editora Livros do Meio, volta a levar às instalações da Fundação Rui Cunha a tradução direta de clássicos da literatura chinesa para português.

"Tento estimular as traduções", notou Morais José, também diretor do Hoje Macau, exemplificando com o lançamento de "Quadras Chinesas", poemas da dinastia Tang passados para português por Zerbo Freire, "o primeiro cabo-verdiano a traduzir poesia diretamente do chinês para língua portuguesa".

Ainda da dinastia Tang, considerada a era dourada da poesia chinesa, vai ser lançado o livro "Li Bai -- a Via do Imortal", sobre o poeta Li Bai, de autoria do antigo tradutor do Gabinete de Comunicação Social de Macau António Izidro.

Duas outras obras nascem na Semana de Cultura Chinesa, "Nove Pontos na Bruma -- textos sobre a China", uma compilação de trabalhos que Carlos Morais José foi "escrevendo ao longo do tempo" e que "guardam coisas desde o Pensamento à Literatura e à História", e ainda "Inquirições Sínicas", de Paulo Maia e Carmo.

No Dia Internacional da Mulher, 08 de março, Ana Saldanha, professora da Universidade Politécnica de Macau, vai falar sobre a "evolução sociopolítica e jurídica da mulher chinesa, desde o tempo do Império aos nossos dias", salientou o organizador, sublinhando ainda o papel da música ao longo da semana, com a peça chinesa "Butterfly Lovers" a ser tocada na abertura e no encerramento, por "instrumentos musicais ocidentais e chineses", respetivamente.

"Pode ser interessante ver as diferenças de abordagem da mesma peça musical com dois tipos de instrumentos diferentes", disse Morais José.

Todas as sessões podem ser acompanhadas à distância, na página da rede social Facebook da Fundação Rui Cunha, com início às 18:30 (10:30 em Lisboa), exceto no dia 12 que começa às 17:00 (09:00 em Lisboa).

