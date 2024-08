Segundo a Câmara Municipal do Seixal, entidade organizadora do festival, a programação de 2024 apresenta dois projetos do jazz norte-americano: por um lado, o pianista Vijay Iyer e, por outro, Kurt Rosenwinkel, que trará o projeto "The Next Step".

Com eles irão ao Seixal, no distrito de Setúbal, músicos como a contrabaixista Linda May Han Oh, o contrabaixista Ben Street e ainda o baterista Jeff Ballard.

A fechar o festival, e à semelhança de anos anteriores, apresenta-se um jovem músico, instrumentista e compositor, considerado como um dos músicos que irão definir o futuro do jazz, o vibrafonista Joel Ross.

No que se refere à participação de músicos portugueses, segundo a autarquia, e ainda no palco do Auditório Municipal, vão atuar os Foca, que reúnem vários músicos de referência, de diferentes gerações, a trazer diferentes abordagens e sonoridades.

A organização destaca ainda dois projetos do jazz nacional: o saxofonista Rodrigo Amado, com The Attic ao lado de Eve Risser, e o Trespass Trio, resultado da colaboração entre músicos noruegueses e suecos e que conta com a participação da trompetista portuguesa Susana Santos Silva.

Além dos concertos no palco principal do Auditório Municipal, decorrem também os concertos no SeixalJazz Clube, na Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense.

Neste segundo espaço a entrada é gratuita sendo recriado o ambiente de um clube de jazz, de ambiente informal, e cuja programação privilegia a apresentação de grupos nacionais e de projetos assentes na música improvisada e no 'free jazz'.

A programação tem uma vertente complementar àquela que é apresentada no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, procurando abranger um maior leque de públicos e, simultaneamente, divulgar o trabalho de músicos portugueses, dando ênfase particular a projetos emergentes.

Com duas sessões a decorrerem às 23:00 e às 00:00 horas, pelo palco irão passar Clara Lacerda Quinteto, Francisco Nogueira Quinteto, Eunice Barbosa Quarteto, Zé Cruz Quinteto, Duarte Ventura Quinteto e TAC.

Os bilhetes estão à venda na rede BOL e na bilheteira do Fórum Cultural do Seixal.

As entradas para cada espetáculo têm um custo de 12 euros, com desconto de 25% para jovens até aos 25 anos, munícipes, reformados e trabalhadores das autarquias do Seixal.

O bilhete para todos os concertos tem um custo de 60 euros.

Em meados da década de 1990, a Câmara Municipal do Seixal decidiu apostar numa iniciativa que colocasse o concelho no roteiro cultural da Área Metropolitana de Lisboa, e que a médio prazo se pudesse tornar uma referência no país.

Após contacto com o músico e produtor Paulo Gil, que morreu em maio de 2022, foi sugerida a produção de um festival de jazz diferente de tudo o que se tinha feito em Portugal até então.

Foram os primeiros passos do SeixalJazz que em 2021 celebrou 25 anos de existência.

