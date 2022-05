O compromisso foi assumido na Conferência de Conservação do Elefante Africano, que contou com a presença de representantes de 14 países africanos, além de Japão e China (considerados mercados potenciais para o marfim), que encerrou hoje num hotel próximo do Parque Nacional Hwange, noroeste do Zimbabué.

Os ministros do Ambiente de 14 países africanos foram convidados para o fórum, que começou na segunda-feira, mas apenas seis endossaram a declaração final, revelando as diferenças que existem em África sobre a melhor forma de gerir e conservar aqueles animais ameaçados.

Os seis países da África Austral são o anfitrião Zimbábue, Botsuana, Tanzânia, Namíbia, África do Sul e Zâmbia.

De acordo com o comunicado, o "mercado de crédito de marfim" proposto seria "semelhante aos créditos de carbono para arrecadar fundos para a gestão das manadas de elefantes e desenvolvimento comunitário".

Os seis países também se comprometeram a gerar receita através da "venda de produtos de elefantes e animais selvagens, desenvolvendo um instrumento viável que permitirá (...) vender 'stocks' de marfim e arrecadar fundos para conservação".

O Zimbabué garante que tem mais de 130 toneladas de marfim no valor de cerca de 600 milhões de dólares (cerca de 560 milhões de euros ao câmbio atual) que a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES) impede de vender.

A proibição do comércio de marfim está em vigor desde 1989, mas o Botsuana, Zâmbia, África do Sul e Zimbabué beneficiaram de vendas especiais permitidas pela CITES em 1999 e 2008.

Os seis ministros não solicitaram desta vez vendas excecionais, mas anunciaram que os seus países vão rever a adesão à Convenção.

Pediram também à CITES para "não interferir no comércio interno, na soberania dos Estados e nos seus direitos quanto ao uso sustentável da vida selvagem".

A declaração final do fórum também não se refere à questão do abate de elefantes.

O Zimbabué disse nos últimos meses que pode recorrer ao abate desses animais para reduzir o seu número, uma medida drástica que desencadearia uma reação dura dos defensores dos direitos dos animais.

Aquele país afirma ter entre 80.000 e 90.000 elefantes, a segunda maior população de África depois do vizinho Botsuana, e argumenta que não tem espaço para todos estes animais, que cada vez mais entram em conflito com as comunidades rurais.

A conferência contou hoje com a presença da primeira-dama do Zimbabué, Auxilia Mnangagwa, nomeada Patrona Ambiental em 2018, logo depois do marido, o Presidente Emmerson Mnangagwa, assumir o poder na sequência da deposição de Robert Mugabe pelo Exército.

O Presidente do Zimbabué está a participar esta semana no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, mas já havia falado a favor da venda dos 'stocks' de marfim do país.

A conferência também atraiu diplomatas e especialistas em desenvolvimento como observadores.

O embaixador da União Europeia (UE) no Zimbabué, Timo Olkkonen, publicou na rede social Twitter uma imagem de uma manada de elefantes reunidos à luz da noite perto do local do fórum.

"No final do dia da reunião ministerial de elefantes em Hwange, os próprios elefantes apareceram", escreveu Olkkonen, mas não comentou o resultado das deliberações.

EL // RBF

Lusa/Fim