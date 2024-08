Seis meios aéreos e quase 290 bombeiros combatem chamas no Parque Natural de Montesinho

Quase 290 bombeiros, apoiados por seis meios aéreos, combatem hoje de manhã o incêndio que deflagrou no sábado em Bragança, no Parque Natural de Montesinho, segundo a informação disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).