Em comunicado, a PJ refere que as detenções foram feitas fora de flagrante delito, na quinta-feira, 13 de outubro, por elementos da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas, no cumprimento de um mandado de detenção emitido pela Procuradoria da República da Comarca.

Os detidos são quatro mulheres e dois homens, suspeitos da prática de crimes de homicídio agravado e posse de arma.

"O crime ocorreu no bairro de Madjana -- Várzea da Companhia [Praia], no dia 24 de junho, tendo por vítima um indivíduo do sexo masculino de 14 anos de idade", recorda o comunicado.

Os detidos foram apresentados no sábado, 15 de outubro, às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório, tendo o tribunal da Praia aplicado como medida de coação a prisão preventiva aos dois homens e a uma das quatro mulheres, enquanto as restantes três ficaram obrigatoriedade de apresentações periódicas às autoridades e interdição de saída do país, avançou ainda a PJ.

