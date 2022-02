O Presidente congolês, Felix Tshisekedi, manteve conversações com o seu homólogo turco, que foi acompanhado por uma grande delegação de membros do governo e homens de negócios da Turquia.

"Este dia é um dia histórico nas relações entre a Turquia e a República Democrática do Congo" face "aos acordos assinados entre os nossos dois países e que simbolizam a vontade de reforçar as nossas relações", afirmou Tshisekedi após o encontro com o seu homólogo turco.

Os acordos abrangem "várias áreas de cooperação" incluindo "segurança, infraestruturas, saúde e transportes", revelou ainda o chefe de Estado congolês, saudando a "cooperação vantajosa para ambas as partes" que resulta da visita de Erdogan.

No domínio da segurança, "pedimos o apoio da Turquia para lutar contra as milícias e grupos terroristas no leste do nosso país", disse ainda Tshisekedi.

Erdogan chegou a Kinshasa hoje à tarde, naquela que é a primeira paragem de um périplo do chefe de Estado turco por África, que decorrerá até 23 de fevereiro e o levará ainda ao Senegal e à Guiné-Bissau.

A visita de Erdogan "destina-se a simbolizar o desejo repetidamente expresso por Ancara e Kinshasa de reforçarem a cooperação nos domínios político, económico e de segurança", sublinhou a Presidência congolesa, após reuniões bilaterais entre os dois chefes de Estado em setembro e dezembro últimos.

Tshisekedi visitou Ancara em setembro, em visita oficial com o propósito de desenvolver a cooperação económica bilateral entre os dois países, e deslocou-se a Istambul em dezembro para participar na cimeira Turquia-África.

As relações entre Ancara e Kinshasa atravessam uma fase positiva e o volume de investimento turco na RDCongo está a crescer. O comércio bilateral entre os dois países ascende a cerca de 40 milhões de dólares.

A Turquia tem vindo a reforçar a sua presença em África. Desde 2003, o seu volume de comércio com o continente aumentou de 2 mil milhões de dólares para, pelo menos, 25 mil milhões de dólares.

Erdogan visitou África quase 40 vezes desde 2005, tanto como primeiro-ministro como Presidente, sempre acompanhado por homens de negócios turcos.

Desde então, a Turquia abriu cerca de 40 embaixadas no continente e expandiu a rede da sua companhia aérea nacional, a Turkish Airlines.

A influência da Turquia em África está, por outro lado, cada vez mais relacionada com o universo da defesa. O país inaugurou a sua primeira base militar em África em 2017, na Somália.

A RDCongo enfrenta graves desafios de segurança na sua região oriental, devido à presença de dezenas de grupos armados.

APL // MCL

Lusa/Fim