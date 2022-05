Segundo a mesma fonte, o incidente aconteceu na sequência de um confronto entre os dois homens, em frente à embaixada, pouco antes das 07:00 locais (06:00 em Lisboa).

"As circunstâncias da morte do segurança ainda não foram determinadas com precisão", referiu a procuradoria de justiça, acrescentando que "o uso de uma arma" pelo alegado autor "não está confirmado".

No final da manhã, agentes da polícia forense e judiciária fizeram observações no local, segundo um fotógrafo da AFP, e um cordão de segurança foi colocado frente à entrada principal da embaixada, onde também estavam polícias armados.

A brigada criminal parisiense está a investigar o incidente como homicídio premeditado.

