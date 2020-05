Numa nota enviada à agência Lusa, a seguradora, liderada pela companhia portuguesa de seguros Fidelidade (55,8%), explica que parte do valor gasto com a aquisição destes testes foi canalizado do orçamento do Prémio Garantia Comunidade, uma iniciativa de âmbito social que deveria ter sido lançada em março, mas que a empresa adiou para 2021, devido à pandemia.

"Este gesto simbólico reafirma o compromisso que a Garantia e o grupo Fidelidade têm com o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde", justifica a seguradora cabo-verdiana.