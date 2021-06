Em comunicado, o SEF explica que desenvolveu uma ação de fiscalização na sexta-feira, numa exploração agrícola de mirtilos, em colaboração com a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).

A operação, segundo o SEF, teve como finalidade a verificação da situação documental dos cidadãos estrangeiros e respetivas relações laborais, bem como as condições da sua estada no país.

"No decorrer dos trabalhos, o SEF apurou a existência de três empresas responsáveis pela exploração agrícola fiscalizada, as quais haviam subcontratado outras 13 empresas, com diversos níveis de contratação e de subcontratação, para garantir as necessidades de mão de obra", pode ler-se no documento.

Na operação participaram 10 inspetores do SEF e seis da ACT.

