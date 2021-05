Em comunicado hoje divulgado, o SEF adianta que a mulher, cuja nacionalidade não foi divulgada, tentava fazer entrar no Reino Unido, via Lisboa, um cidadão albanês, que também foi detido por apresentar um documento de viagem europeu falsificado.

Os dois cidadãos foram detidos junto ao controlo de fronteira das partidas internacionais do aeroporto, quando se preparavam para embarcar num voo com destino a Bristol, no Reino Unido.

A nota refere que a situação foi alvo de monitorização por elementos da Direção de Fronteiras de Lisboa, tendo por base a troca de informação com autoridades congéneres estrangeiras.

